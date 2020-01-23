Başkan Atasoy: “Türkiye ile Ekvador arasında ekonomik iş birliği kararı aldık”

Başkan Atasoy, büyükelçilik ziyaretlerine Ekvador Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği ziyaret ile devam etti. Ziyarette Başkan Atasoy ve beraberindeki heyeti Büyükelçi Puma karşıladı. Ziyarette Türkiye ile Ekvador arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınırken, iki ülke arasındaki ihracat ve ithalatın arttırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Puma, ülkelerinde Türkiye'den yatırımcı götürmek istediğini belirterek, ayrıca Başkan Atasoy'u Ekvador'a davet etti. Türkiye ile Ekvador arasındaki ekonomik iş birliğinin arttırılması için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten Büyükelçi Puma, ithalat ve ihracat hacminin arttırılmasının iki ülkenin lehine bir durum olacağına dikkat çekti.

Başkan Atasoy ise iki ülke arasında maden, inşaat ve turizm konularında iş birliği yapma kararı aldıklarını ifade etti.

Ziyaret plaket takdiminin ardından sona erdi.