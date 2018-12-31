Başkan Aydın: "Beykoz'a 5 yılda 15 yıllık hizmet sunacağız"

Zeytinburnu'nda 19 yıldır belediye başkanlığı görevini başarıyla yürüten Aydın, "Beykoz'a 5 yılda 15 yıllık hizmet sunacağız. Belediyecilikle ilgili tüm deneyimlerimizi Beykoz için kullanacağız. Bu göreve bizleri layık gören Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beykoz Belediye Başkan adayı olarak Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın ismi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ehliyet ve liyakat vurgusu yaptığı konuşmasında Başkan Murat Aydın'la ilgili övgü dolu sözler söyledi.

AK Parti'nin Beykoz Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Murat Aydın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisine olan güveni dolayısıyla teşekkür ettiğini belirterek, "20 yıldır Zeytinburnu'nda belediye başkanlığı yapıyorum. Zeytinburnu halkına müteşekkirim. Beykoz'a 5 yılda 15 yıllık hizmet sunacağız" diye konuştu.

"25 yıllık hizmet tecrübemi Beykoz için kullanacağım”

Beykoz ile ilgili de konuşan Başkan Aydın, "Beykoz zaten İstanbul'un incisi. İstanbul'un en güzel ilçelerinden bir tanesi. Babamın askerlik yaptığı yer. Annemin amcasının yaşadığı ve mezarının bulunduğu bir yer. Gençliğimde ve sonrasında sıklıkla ziyaret ettiğim bir ilçe. İnşallah Beykozlu kardeşlerimizin desteğiyle onlara hizmet etme fırsatını bulacağız. Tecrübem yerel yönetimlerde 25 yıllık hizmet geçmişidir. Ama belediye başkanı olarak 20 yıllık tecrübemi Beykoz'a hizmet için kullanacağım. Boğaz'ın ve İstanbul'un incisini, orada yaşayan insanları çok daha mutlu kılmak gayreti içerisinde olacağız. Beykoz'umuza 5 yılda 15 yıllık hizmet sunacağız” ifadelerini kullandı.