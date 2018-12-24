Başkan Aydın: “Yaralı ve saldırgan sokak hayvanlarını hemen bildirin”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede yaşayan bazı vatandaşlardan gelen başıboş sokak köpekleri ve yaralı sokak hayvanları ile ilgili soruları yanıtladı. Aydın, sokak köpekleri ile ilgili yapılan çalışmaların en iyi çalışmalardan bir tanesi olduğuna değinerek, “Sokak köpekleriyle ilgili proje sadece onları alıp barınağa götürmek değil” dedi. Sokaklarda yaşayan başıboş köpeklerin rehabilitasyonu, kısırlaştırılması, hasta ise tedavi edilmesi, tehlikeliyse alıp toplumdan izole edilmesi, daha güvenli bir ortama getirilmesinin de projelerinin diğer ayağı olduğunun altını çizen Başkan Aydın, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu anlamda Eyüpsultan Belediyesi nezdinde ilk defa hayvan kliniği oluşturduk. Veterinerlik Müdürlüğümüzü kurduk, güçlü bir şekilde bu müdürlüğümüzü donattık. Özellikle parklarda hayvanların beslenmesi, su içmesi için alanlar oluşturduk. Hatta parklarımızın belli alanlarını sadece ve sadece köpeklerin oynaması ve eğitilmesi için ayırdık. Bunların demolarını yaptık ve geliştiriyoruz. Hayvan ambulansı oluşturduk, veterinerlikte mobil ekiplerimiz var. Herhangi bir hayvan kazaya uğrarsa ya da hastalanırsa çok kısa sürede ambulansımız geliyor ve müdahale yapıyor. Bütün bu işlemler otomasyon sistemi ile yapılıyor. Dolayısıyla ciddi bir mücadele ve ciddi bir başarı ortada. Ancak buna rağmen maalesef başka ilçelerden sürekli olarak sokak hayvanları bizim ilçemize getiriliyor. Bu bizim açımızdan ciddi bir sıkıntı. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Bir yerden biz bir köpeği alıp zararsız bir yere naklettiğimizde başkaları bizim ilçemize başkasını getiriyor. Ama biz mücadeleye devam edeceğiz, bunun kaynağına ineceğiz. Saldırgan köpekler varsa vatandaşlarımız bunların hangi saatlerde çıktıklarını, lokasyonlarını Veteriner İşleri Müdürlüğüne, çağrı merkezine bildirmelerini rica ediyorum. Mutlaka arkadaşlarımız ilgilenecektir.”