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Başkan Aydın'dan ilk ziyaret AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'na

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz’daki ilk ziyaretini AK Parti Beykoz İlçe Teşkilatı’na gerçekleştirdi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz'daki ilk ziyaretini AK Parti Beykoz İlçe Teşkilatı'na gerçekleştirdi. Başkan Aydın, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.


AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç'ı makamında ziyaret eden Murat Aydın, bir süre Başkan Dilmaç ile baş başa görüştükten sonra, ilçe ana kademe yöneticileri ile tanışma ve istişare toplantısı yaptı. Samimi bir havada geçen toplantıya, AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Müşerref Pervin Tuğba Durgut ve İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Ayberk Cengiz de katıldı. Başkan Aydın, toplantı sonrası teşkilat mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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