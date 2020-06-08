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Başkan Aydıner, Bayrampaşalılarla buluştu

Bayrampaşa Belediye Başkaı Atila Aydıner, normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu parklarda ve yeşil alanlarda güzel havanın tadını çıkaran çocuklar, gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek uzun uzun sohbet etti.


Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda Bayrampaşalılar güzel havanın tadını çıkardı. Parklara ve yeşil alanlara akın eden çocuklar, gençler ve vatandaşlarla bir araya gelen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, uzun uzun sohbet etti. Aydıner, esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.



“Güzel günler bizi bekliyor”


Maske, mesafe ve temizlik kuralının önemine vurgu yapan Başkan Atila Aydıner, “Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu uygulanan kısıtlamalar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı. Biz de eski günlerdeki gibi, sevgili çocuklarımız, değerli gençlerimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz ile yeniden bir araya geldik ve esnafımızı ziyaret ettik. Onlarla uzun uzun sohbet ederek hasret giderdik. Virüsü kontrol altına alma noktasında çok büyük mesafe katetmiş olsak da salgın hayatımızdaki etkisini sürdürüyor. O nedenle tedbiri elden bırakmadan kontrollü olarak normal hayatımıza devam edelim. Yeni dönemde, maske-mesafe-temizlik kelimelerini aklımızdan çıkarmayalım. Bu 3 kurala uyarak diğer insanlara örnek olan değerli komşularımıza teşekkür ediyorum. Güzel günler bizi bekliyor, birlikte yaşıyoruz, birlikte başaracağız inşallah” şeklinde konuştu.

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