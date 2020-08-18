Başkan Aydıner cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Muratpaşa Mahalle Muhtarı Seyit Keleş ve birim müdürleri ile birlikte Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi'nde incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Caddedeki eksiklerin tamamlanması için ekibine talimat veren Aydıner, çevredeki esnafı da ziyaret etti.

Bayrampaşalı'larla el ele verdiklerini ve Bayrampaşa'yı her alanda cazibe merkezi haline getirdiklerini belirten Başkan Aydıner, “Mutlu kent Bayrampaşa'nın mutluluğu için mücadele etmeye ve gönül belediyeciliğimiz ile gönüller yapmaya devam edeceğiz” dedi.