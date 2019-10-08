Başkan Aydıner din görevlileriyle yemekte bir araya geldi

Bayrampaşa Belediyesi, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçede görev yapan din görevlilerinin onuruna Tuna Sosyal Tesisleri'nde yemekli program düzenledi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ev sahipliği yaptığı programa Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Müftüsü Yılmaz Küçük, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Can Gökhan Balekoğlu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve ilçede görev yapan din görevlileri ile eşleri katıldı. Ev sahibi Başkan Aydıner, program boyunca masaları tek tek dolaşarak din görevlileri ile yakından ilgilendi.

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı gönülden kutluyorum”

Programda konuşan Başkan Aydıner, din görevlileri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Din görevlilerinin toplumda sevgiyi, dostluğu ve kardeşliği yaygınlaştırmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Aydıner, “Bizleri dini konularda aydınlatmak için özveriyle çalışan ve bu bağlamda bizlere rehberlik eden din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı gönülden kutluyorum” dedi.

“O'na arz ettiğimiz mukaddes yerlerdir”

Camilerin önemine de değinen Aydıner, “Allah'ın evi olan camiler, Rabbimizin adını andığımız, kulluğumuzu hatırlayıp dualarımızı O'na arz ettiğimiz mukaddes yerlerdir. Dil, ırk, renk, makam, mevki farkı gözetmeden mümin gönülleri birleştiren camilerimizde görev yapan din adamlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.