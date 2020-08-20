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Başkan Aydıner korona virüs denetiminde

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel ile birlikte, pandemi tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yapılan denetleme ve kontrol çalışmalarına katıldı.


Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, pandemi tedbirleri kapsamında ilçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte, Bayrampaşa Şehir Parkı'nda bulunan lunapark, kafeler, oyun parkları ile yürüyüş yollarında incelemelerde bulundu. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün virüs ile mücadelede en önemli tedbir olduğunu belirten Başkan Aydıner, parktaki vatandaşlar ve çocuklar ile de sohbet etti, onlara virüsten korunma yöntemlerini anlattı.

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