Başkan Aydıner, korona virüs denetiminde

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayrampaşa'da da korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Zabıta ekipleriyle birlikte pazar yerlerinde gerçekleştirilen denetimlere katılan Başkan Atila Aydıner, vatandaşlarla sohbet etti ve kurallara uymanın önemini anlattı.

İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Bayrampaşa'da zabıta ekipleri pazar yerlerinde ve sokaklarda sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yaptı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de, Yıldırım Mahallesi Cuma Pazarı'nda gerçekleştirilen denetimlere katılarak, vatandaşlarla sohbet etti ve kurallara uymanın önemini anlattı.

Maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün virüs ile mücadelede en önemli tedbir olduğunu belirten Başkan Aydıner, “Ülke olarak, tüm dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele içindeyiz. Bu mücadeleye 7'den 70'e hepimizin katılması, destek olması gerekiyor. Aksi durumda virüsün yayılmasına zemin hazırlamış oluruz. Kurallara uymamız, kendimiz, sevdiklerimiz ve milletimiz için büyük önem arz ediyor. O nedenle lütfen maskemizi takalım, fiziki mesafemizi koruyalım ve kişisel temizliğimize özen gösterelim. Canımızı ve ‘canlarımızı' riske atmayalım. Bu süreçte kurallara uyan Bayrampaşalı hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.