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Başkan Aydıner vatandaşlara aşure dağıttı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Aydıner, ilçe genelinde toplam 20 bin kişiye aşure ikram ettiklerini söyledi.


Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, birlik ve beraberlik duygularının arttığı Muharrem ayı münasebetiyle cuma namazı sonrası Hoca Hayri Efendi Merkez Camii önünde vatandaşlara ve belediye personeline aşure ikramında bulundu. Her yıl Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram ettiklerini hatırlatan Başkan Aydıner, “Muharrem ayı çok önemli hadiselerin cereyan ettiği önemli bir ay. Bu aydaki tarihi hadisleri hatırımızda tutarak birlik ve beraberlik duygularını ön plana almalı ve birbirimizi hoşgörü içinde kucaklamalıyız" dedi. Aydıner, ilçe genelinde ise toplam 20 bin kişiye aşure ikram ettiklerini sözlerine ekledi.

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