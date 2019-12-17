Başkan Aydıner'den Bayrampaşalı Ermeni patriğine ziyaret

İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkos Sahak Maşalyan'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Aydıner ile Bayrampaşa'da doğup büyüyen Maşalyan arasındaki sohbette Maşalya'nın Bayrampaşa'daki anıları konuşuldu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, beraberindeki heyet ile birlikte 85. İstanbul Ermeni Patriği Episkos Sahak Maşalyan'ı ziyaret etti. Ziyarette 1962 yılında Bayrampaşa Murat Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde bulunan bir evde dünyaya gelen ve çocukluğu burada geçen Maşalyan ile Başkan Aydıner arasında eski günlerde kalan anılar konuşuldu. Eski günlerden sık sık bahseden Maşalyan, “Elektrik yoktu. Gaz lambasıyla ders çalışıyorduk. O günleri hatırladıkça insan hüzünleniyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Aydıner ise Maşalyan'a yeni görevinden başarılar dileyerek, “İki toplum arasında barış ve kardeşlik için en az bizler kadar çaba göstereceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan ziyarette Başkan Aydıner tarafından Maşalyan'a Bayrampaşa Tarihi isimli bir de özel kitap hediye edildi. Ziyaret hatıra fotoğraflarının çekimi ile son buldu.