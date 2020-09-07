Başkan Aydıner'den belediye personeline maske denetimi

Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı ile birlikte, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde maske, mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştiriyor. Başkan Atila Aydıner de sık sık bu denetimlere katılarak çalışmaları yerinde inceliyor. Başkan Aydıner, sahadaki denetimlerin ardından ise belediye personeline yönelik maske ve hijyen denetimi yaptı. Denetimde, personelin oldukça duyarlı olduğu ve kurallara tam olarak uyduğu görüldü.

“Sağlığımızı elimizle riske atmayalım”

Salgınla mücadelede kurallara uymanın önemine vurgu yapan Başkan Aydıner, “Aylardır gizli bir düşmana karşı mücadele veriyoruz. Bizim gücümüz kurallara uymakta saklı. 7'den 70'e kurallara uymazsak göremediğimiz virüsten korunmamız mümkün olmaz. Şüphesiz, en değerli varlığımız sağlığımız. Sağlığımızı korumamız için birlikte mücadele vermekten başka çaremiz yok. O nedenle personelimizin ve vatandaşlarımızın özellikle maske, mesafe ve temizlik kuralına uyması gerekiyor. Bu bağlamda denetimlerimizi gerçekleştiriyor, kurallara uymayan arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Lütfen elimizle sağlığımızı riske atmayalım” şeklinde konuştu.