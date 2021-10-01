Başkan Aydıner'den Down Sendrom Futsal Milli Takımı'na tam destek

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Down Sendrom Futsal Milli Takımı'nı ziyaret ederek, sporculara ayakkabı hediye etti.

Bayrampaşa Belediyesi, 6-11 Ekim tarihleri arasında İtalya'da yapılacak Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan takıma ilçedeki Semih Erden Spor Salonu'nu tesis etti. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fuat Cicimen'le beraber Down Sendrom Futsal Milli Takımı kampını ziyaret etti. Teknik ekiple bir araya gelen Başkan Aydıner takımın antrenmanlarını izledi. Ziyareti sırasında Başkan Aydıner, sporculara ve teknik ekibe yürüyüş ayakkabısı da hediye etti.

2018 senesinde Avrupa 3'üncüsü olan antrenör İbrahim Acar yönetimindeki Down Sendrom Futsal Milli Takımı, Başkan Aydıner'e bu sefer şampiyon olma sözü verdi.

“Madalyayla dönmelerini dört gözle bakıyoruz”

İtalya'ya ve tüm dünyaya seslenen Başkan Aydıner, “Futsal Milli Takımımız hakikaten başarılı. Ben de maçlarını izledim, inşallah İtalya'da başarılı olacağız. Tokyo Olimpiyatları'nda nasıl başarı yakalamışsak, Avrupa'da ve dünyada nasıl başarılı olmuşsak Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız da başarılı olacak ve ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekecektir. Bizden özel yürüyüş ayakkabıları rica ettiler. Hemen anında gittik aldık ve bugün onları vermek için bir araya geldik. Bu milli takımımızın içinde Bayrampaşalı yavrularımız var. Madalyayla dönmelerini dört gözle bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Semih Erden Spor Tesisleri'nde uzun süredir kamp yaptıklarını ifade eden Antrenör İbrahim Acar, “Takımımız 2017 yılında kuruldu. 100 tane sporcunun içinden böyle bir milli takım kuruldu ilk defa Türkiye'de. 2018'de Avrupa 3'üncüsü oldular. Biraz daha profesyonelleşmeye başladık. Bu beşinci kampımız. Daha önce Türkiye'nin farklı yerlerinde misafir olduk, artık bu son toplanma kampımız. Çocukların durumları gayet iyi. Şampiyon olup kupayı ve madalyayı ülkemize getirmek istiyoruz inşallah” şeklinde konuştu.

Futsal Milli Takımı kaptanı olan 20 yaşındaki sporcu Birkan Dikici, “Bundan bir önceki Kayseri milli takım kampını çok iyi geçirdik. Hedefimiz ekim ayında İtalya'da şampiyon olmak ve Türkiye'yi temsil etmek. Burada bize desteklerini sağlayan hocalarımıza ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.