Başkan Aydıner'den pazarda korona virüs denetimi

Soner Şenel ile birlikte pazar yerlerinde denetim yaptı. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün önemine vurgu yapan Aydıner, denetim boyunca kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından Bayrampaşa'da zabıta ekipleri pazar yerleri ile cadde ve sokaklarda geniş kapsamlı sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yaptı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de, ilçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte, Yıldırım Mahallesi Cuma Pazarı'nda gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Denetimler sırasında maske, mesafe ve temizlik üçlüsünün önemine vurgu yapan Başkan Aydıner, kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

“Virüsle mücadele seferberliği başlatmalıyız”

Virüsün bulaşma hızını düşürmek için alınması gereken önlemleri hatırlatan Başkan Aydıner, “Ülke olarak, aylardır tüm dünyayı tehdit eden güçlü bir salgınla mücadele içindeyiz. Biz belediye olarak gerekli önlemleri almış bulunuyoruz ancak bu mücadeleye 7'den 70'e hepimizin katılması, destek olması gerekiyor. Virüsle mücadele seferberliği başlatmalıyız. Aksi durumda virüsün yayılmasına zemin hazırlamış oluruz. Kurallara uymamız, kendimiz, sevdiklerimiz ve milletimiz için büyük önem arz ediyor. O nedenle lütfen maskemizi takalım, fiziki mesafemizi koruyalım ve kişisel temizliğimize özen gösterelim. Canımızı ve ‘canlarımızı' riske atmayalım. Bu süreçte kurallara uyan Bayrampaşalı tüm hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.