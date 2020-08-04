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Başkan Aydıner'den şehit ailelerine bayram ziyareti

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Kurban Bayramı münasebetiyle ilçedeki şehit ailelerini Kaymakam Dr.

Soner Şenel ile birlikte ziyaret etti.


Başkan Atila Aydıner, Kurban Bayramı dolayısıyla, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte Bayrampaşalı şehitler Pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı ile Piyade Onbaşı Engin Mayın'ın ailelerini ziyaret etti. İlçedeki sağlık çalışanları, emniyet mensupları, itfaiye personeli ve vatandaşlar ile de bayramlaşan Aydıner, “Bayramlarımız, sevinci ve kederi paylaştığımız; milli birlik duyguları ile kaynaştığımız, bizi biz yapan en büyük manevi değerlerimizdir” dedi.

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