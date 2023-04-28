Başkan Aydıner'den stajyerlere ‘tatlı sürpriz'

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyleyen Başkan Aydıner, “Bizim en büyük zenginliğimiz hiç şüphesiz duyarlı, fedakar ve çalışkan gençliğimiz” dedi.

Bayrampaşa'nın ‘Atila ağabeyi' olarak 7'den 70'e tüm gönüllere girmeyi başaran Belediye Başkanı Atila Aydıner öğrenciler tarafından da çok seviliyor. Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli toplam 85 stajyer öğrenciyle belediye hizmet binasında ile bir araya gelen Başkan Aydıner, onlara tatlı ısmarladı ve stajyerlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlere seslenen Başkan Aydıner, “Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Bizim en büyük zenginliğimiz hiç şüphesiz sizler gibi duyarlı, çalışkan ve fedakar gençliğimiz. Sizlerle gurur duyuyorum” dedi.