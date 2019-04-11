Başkan Ayhan Yılmaz semt pazarını denetledi

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, mazbatasını ve görevi teslim alır almaz hem tebrikleri kabul ediyor hem de sahadaki çalışmaları inceleyip halkla bir araya geliyor. Yoğun mesaisine makamdaki tebrik kabulü, iş yeri açılışları, alt yapı çalışmalarını denetimler ve semt pazarlarındaki esnaf ziyareti ile devam eden Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Çarşamba Pazarında denetimlerde bulundu. Ziyaret esnasında esnaf ile istişare edip satışlar hakkında bilgi alan Başkan, hemşerileriyle de yakından ilgilenip talepleri, dertleri dinledi. Esnaflarla tek tek tokalaşan Başkan Yılmaz, pazardaki ürünleri inceleyip, “Hemşerilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Pursaklar esnaflarımızın bu konuda hassas olduğunu biliyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Rabbim kazançlarını bereketli eylesin” değerlendirmesinde bulundu. Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'ın ziyaretinden memnun kalan pazar esnafı ve vatandaşlar, bir yandan Başkan Yılmaz'a taleplerini iletti, diğer yandan da belediye başkanlığı görevinde başarılar diledi.