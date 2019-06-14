İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bahadır, çevre etkinlikleri kapsamında caddeyi yıkadı

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.

Hakan Bahadır, ilçede gerçekleştirilen etkinliklerle çevre duyarlılığına dikkat çekti. Bahadır, ilçedeki Çamlık Caddesi'ni hortum ile yıkadı.


Mevsim dolayısıyla temizlik, ilaçlama, park ve bahçelerin elden geçirilmesi için çalışan Bahçelievler Belediyesi, temizlik çalışmaları için kolları sıvadı. Hakan Bahadır, çevre etkinliklerine Çamlık Caddesi'ni hortum ile yıkayarak başladı. Etkinlik kapsamında Bahadır, tüm mahalleyi yıkadıktan sonra vatandaşlara çiçek dağıttı. O anları vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya, daha güzel bir Bahçelievler bırakmak istediğini söyleyen Bahadır, çevre bilincinin oluşması temennisinde bulundu. Başkan Bahadır, etkinliğin sonunda her zaman yeşil olma özelliğine sahip İleks ağacını mahallede yaşayan çocuklar ile birlikte dikti. Ayrıca çöp konteyneri sorununa da değinen Bahadır, 2 apartman arasına bir mini çöp konteyneri bırakılacağını, bu şekilde sokağa çöp atılma kavramından uzaklaşılacağını aktardı.



“Çevre temizliğindeki en önemli şey çöp kültürümüzün olmasıdır”


Amacının yeni nesle çevre bilinci kazandırmak olduğunu vurgulayan Hakan Bahadır, “Biliyorsunuz ‘Dünya Çevre Günü' 5 Hazirandı. Bayram tatili dolayısıyla bu hafta kutluyoruz. İlk önce bazı sokaklarımızı yıkıyoruz. Ağaç ekip özellikle çocuklarımıza çiçek dağıtıyoruz. Buradaki amacımız çevre bilincini oluşturmak. Yeni nesle çevre bilinci oluşturarak ağaç ekip, çiçek ekip çevreye sahip çıkmalarını istiyoruz. İlaçlama yapıyoruz. Bunun haricinde çevre temizliğindeki en önemli şey çöp kültürümüzün olmasıdır” dedi.



“Birlikte çevre bilinci oluşturacağımıza inanıyorum”


Bahadır, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi ile mümkün olduğunca çöpleri sıfır atığa indirmek istiyoruz. Bir başlangıç hamlesi olarak 2 apartmana bir konteyner bırakıyoruz. Dışarıda sokağa çöp atılma kavramını uzaklaştıracağız. Zaten bizim vatandaşımızda çevre duyarlılığı, çöp bilinci vardır. Bunu daha da artırmak istiyoruz. Çöp konteyner sayımızı artırıyoruz, yıkıyoruz ve daha güzel bir Bahçelievler daha yaşanılabilir bir İstanbul için hep birlikte çalışıyoruz. 17 yıllık iktidarımız tabi ki çok başarılıydı. Binali başkanımız ile daha da güzelleştireceğimize inanıyoruz. Birlikte çevre bilinci oluşturacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.