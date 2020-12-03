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Başkan Bahadır, engelliler ile online görüştü

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile engelli vatandaşlar ile online olarak görüştü.


Korona virüs tedbirleri nedeniyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlar ile bir araya gelemeyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, engelli vatandaşlar ile online olarak görüştü. Engelli vatandaşlar ile tek tek konuşan Başkan Bahadır, hepsi ile ilgilendi. Maske ile yapılan görüşmede işitme engelliler dudakları okuyamadığı için bir kişi işaret diliyle konuşulanları aktardı. Bahçelievler'in sokaklarının ve kaldırımlarının engellilere uygun olduğunu söyleyen Bahadır, vatandaşlardan da bu konuda destek beklediklerini belirtti.



“Sadece bir gün değil biz onlara inanarak her gün yanlarında oluyoruz”


Engelli vatandaşların özel günlerini kutladığını sözlerine ekleyen Başkan Bahadır, “Sadece bir gün değil, biz onlara inanarak her gün yanlarında oluyoruz. Bahçelievler Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız engellilere farkındalığı ilk başlattığı zamanlardan beridir, 8 bin 100 tane kayıtlı engelli kardeşimize havuz hizmeti veriyoruz ve hidroterapi yaptırıyoruz. Sadece engellilere ait havuzumuz var. Ayrıca onları evlerinden alıp sosyal tesislerimize de getiriyoruz. Geçen sene sirke götürdük. Bir AVM'de beraber eğlendik. Bu kütüphanede de görme engelli kardeşlerimiz için ayrı bir birimde sesli bir kütüphane var. Ben Bahçelievler'in sokaklarının, kaldırımlarının, hizmet binalarının engelliler için yüzde 80-90 uygun olduğunu düşünüyorum. Ancak vatandaşlarımızın da bu konuda bize destek olmaları gerekiyor. Mesela araçlarını park ederken görme engelli vatandaşlarımızın yoluna park etmezlerse onlara bir iyilik yapmış olurlar” dedi.

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