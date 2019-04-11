Başkan Battal İlgezdi mazbatasını aldı

31 Mart Yerel Seçimlerini önde bitiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine başladı.

2009'da ilçe olan Ataşehir'in kurucu Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehirlilerin yüzde 51,4 oyunu alarak, üçüncü dönem için yeniden Belediye Başkanı oldu.

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan törenle mazbatasını alan İlgezdi'ye; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülsüm Filorinalı ve İl Yöneticisi Itır Öksüm destek verdi.

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu'nda ilçe halkının da yoğun katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Başkan İlgezdi, “Yeni dönem Ataşehirimize hayırlı olsun. Yerel seçimlerin 5 yılda bir tekrarlandığını unutmayalım. Bu seçimin hiçbir kaybedeni yoktur, kazanan Ataşehir olmuştur. Seçim sürecinde diğer aday arkadaşlarımızla birlikte saygı çerçevesinde yarıştık ve onlara da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Her şeyin çok daha güzel olacağını inanıyorum. Kampanya sürecimizde bizlere yürekten destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep söylediğim gibi kardeşlik, sevgi ve barış kazandı. Ataşehir'i bu yeni dönemimizde daha ileriye taşımak için canla başla çalışacağız” dedi.

Mazbata töreninin ardından İlgezdi ve CHP Yöneticileri, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sundular. Daha sonra personel ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Battal İlgezdi, belediye binasında tebrikleri kabul etti.

Burada da kısa bir açıklama yapan İlgezdi, bu seçimin kazananının kardeşlik ve sevgi olduğunu belirtti. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bugünden itibaren parti rozetini bir kenara bırakarak, hiçbir ayrım gözetmeden tüm Ataşehirlilerin Belediye Başkanı olacağını ifade eden İlgezdi sözlerine şöyle devam etti: “Ataşehir halkına beni üçüncü kez bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Onların güven ve destekleri en büyük gücüm olacak. Ayrıca seçim boyunca bana destek olan çalışma arkadaşlarıma, vatandaşlarıma, seçimlerin ardından yoğun çaba sarf eden İlçe Seçim Kurulu ve emniyet mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Sokakları mutlu insanlarla dolu, kardeşçe yaşanılan, çocuklarının hep güldüğü Ataşehir için çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum.”