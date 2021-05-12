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Başkan Beşiktepe, ölen Büyükelçi Chilengi için başsağlığı diledi

Üreticiler Sanayiciler ve İş adamları konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, hayatını kaybeden Zambiya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Joseph Chilengi için başsağlığı diledi.


Büyükelçi Chilengi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını ifade eden Başkan Beşiktepe, "Kendisi ile bizzat tanışmışlığımız olan çok değerli bir diplomatın vefat haberi bizleri derinden üzmüştür. Ailesine, meslektaşlarına, Zambiya hükümetine ve Zambiya halkına yürekten başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

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