Başkan Bozkurt, 23 Nisan kutlamalarına katıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ile siyasi partilerin temsilcileri Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu ve Veysel Bal, Belediye Meclis üyeleri, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Tören, Başkan Bozkurt ve Milli Eğitim Müdürü Necati Yener'in Atatürk büstüne çelenk bırakmasının ardından parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin çelenklerini sunması ile son buldu.