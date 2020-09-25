İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bozkurt, Asfalt ve Parke çalışmalarını yerinde inceledi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Akevler Mahallesi’nde yapımına devam edilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Akevler Mahallesi'nde yapımına devam edilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Koronavirüs tedavisinin ardından Pazartesi günü görevine dönen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde incelemeye başladı. Akevler Mahallesi 1054 ve 1055 Sokaklardaki asfalt, kaldırım ve parke taşı çalışmalarını inceleyen Başkan Bozkurt, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Bozkurt, ilçe genelindeki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.