Başkan Bozkurt: "Atık getirme merkezleriyle, çevre kirliliği önleniyor”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi tarafından Akçaburgaz Mahallesi'nde yapılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Akçaburgaz Mahallesi'nde yapılan 1. Sınıf Atik Getirme Merkezi'ni inceledi. Tesisteki Mobil Atık Getirme Merkezi numunelerini de inceleyen Başkan Bozkurt, “Hedefimiz, önümüzdeki süreçlerde her mahallede böyle istasyonlar kurmak” dedi.

“Hem ekonomik değer oluşturuluyor hem de çevre kirliliği önleniyor”

Dünyada ve ülkemizde çevre duyarlılığının artması gerektiğini belirten Başkan Bozkurt, “Çevre kirliliği, arkında olmazsak da en büyük sorunlarımızdan, riskli alanlarımızdan bir tanesidir” dedi. Başkan Bozkurt, Mobil Atık Getirme Merkezi ile hem ekonomik değer oluşturulacağına hem de hem de çevre kirliğinin önüne geçileceğine dikkat çekti. Başkan Bozkurt, “Çevreyi kirletmeden sürdürülebilir bir şekilde geleceğe devretmek için elimizden geleni yapmamız lazım. İhmal etmememiz gereken, çok özen göstermemiz gereken bir alan. Zira havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, gıdalarını tükettiğimiz bir alan. Biz de Esenyurt'ta geri dönüştürülebilen maddelerin tekrar toplanıp geri dönüştürülebilmesi için ‘Atık Getirme Merkezi' oluşturduk. Hedefimiz, önümüzdeki süreçlerde her mahallede böyle istasyonlar kurmak. Bu istasyonlarda vatandaşların geri kazanılabilecek atıklarını toplayıp hem bir ekonomik değer oluşturmak hem de çevreyi kirletmeden bunu tekrar üretime kazandırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.