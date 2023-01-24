Başkan Bozkurt, Esenyurt Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği programa katıldı

Esenyurt Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz ama halkın ne hissettiğini, ne konuştuğunu anlamak için sizin yaptığınız çalışmalar çok önemli” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Esenyurt Belediyesi Havana Park Sosyal Tesisi'nde gerçekleşen programda Başkan Bozkurt muhtarlarla toplantı yaparak fikir alışverişinde bulundu. Programa Başkan Bozkurt'un yanı sıra İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, ilçe genelindeki muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. Program sonunda İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Başkan Bozkurt'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

“Üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz”

İlçede yapılan çalışmaları birlik ve beraberlik içinde sürdürdüklerini söyleyen Başkan Bozkurt, “Bu coğrafyanın bize sunduğu kültürel mirasların farkındayız. Farklılıklarımızı birbirimizi yok etme gerekçesi olarak görmüyoruz. Siyaset bence dünyanın en onurlu mesleğidir. Kamu kaynaklarını kamu lehine kullanma sanatıdır. Halk tarafından seçiliyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama maalesef sistem sizin kendinizi özgürce ifade edeceğiniz şekilde donatılmamış. Halkın ne hissettiğini, ne konuştuğunu anlamak için sizin yaptığınız çalışmalar çok önemli. Sizi burada ağırlamış olmaktan çok mutluluk duyduk. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonra da hep beraber bu ülke içinde kavga etmeden, tartışmadan, birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimizin renginden, gözünden, ışığından güç alarak yaşayacağımız günlere doğru gideriz” diye konuştu.