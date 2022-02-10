Başkan Bozkurt: “Her zaman Esenyurtluların yanında olacağız”

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM)'nin düzenlediği mülakatta iş arayan vatandaşlarla buluşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bugüne kadar 31 bin vatandaşın istihdamını sağladıklarını söyledi. “Siyaset yapma nedenimiz insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak” diyen Başkan Bozkurt, her zaman Esenyurtluların yanında olacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin kanayan yarası işsizliğe çözüm bulmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayan vatandaşlarla işçi arayan kurumları bir araya getirmeye devam ediyor. ESBİM, Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine iş arayan vatandaşların mülakatını gerçekleştirdi. Mülakatta vatandaşlarla bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi'nin her zaman onlarla beraber olacağını ifade etti.

“Siyaset yapma nedenimiz insanların yaşamını kolaylaştırmak”

İlçede yaşayan vatandaşların istihdam edilmesi ve meslek sahibi olması için pek çok projeyi gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, iş arayan vatandaşlar ile bir araya geldi. “Siyaset yapma nedenimiz insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak” diyen Başkan Bozkurt: “Ülkemizde maalesef içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar çok iyi değil. Göreve geldiğimizden beri 31 bin insanın istihdam edilmesinde aracı olduk. Arkadaşlarımız kariyer planlama açısından çok nitelikli çalışmalar yapıyorlar. Sadece bugün burada istihdam etmekle işimiz bitmiyor. Biraz önce arkadaşlara da anlattım. Eğer ki akıllarında bir meslek varsa belediyemizin nitelikli meslek edindirme kursları var. 7 bin metrekarelik bir yerimiz var, burada işinin ehli öğretmenlerle onların yaşama tutunması için bir çalışma yapıyoruz. İnsan hayatında bazen olumsuzluklar, eksiklikler olabilir ama ne olursa olsun umudumuzu kaybetmememiz gerekir. Hiçbir vatandaşımız, yaşama güçlü tutunmak için Esenyurt Belediyesi'nin onlarla beraber olduğunu unutmasın. Biz her zaman Esenyurtlularla, özellikle gençlerle beraber olacağız” diye konuştu.

ESBİM, 700 kişiyi daha işe yerleştirildi

Nene Hatun Kültür Merkezi ve Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan mülakatlara katılan adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 700 kişi işe yerleştirildi.