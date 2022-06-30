Başkan Bozkurt, konut mağdurları ile bir araya geldi

Sürece dair vatandaşları bilgilendiren Başkan Bozkurt, yarım kalan projenin yeniden başlayabilmesi için gereken tüm girişimleri yaptıklarına dikkat çekerek, “Bir an önce evlerinize kavuşmanız için üzerimize düşen tüm çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Esenyurt'ta yarım kalan inşaatlar arasında yer alan Innovia 4 projesinin mağdurları ile makamında bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sorunun çözümüne ilişkin yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler verdi. Başkan Bozkurt, projenin sorunsuz bir şekilde yeniden başlayabilmesi için gerekli olan tüm çalışmaları hukuk çerçevesinde yaptıklarına dikkat çekti. Görüşmeye, İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İmar Müdürü de katıldı.

Esenyurt Belediyesi'nin konuyla ilgili gerekli olan tüm çalışmaları büyük bir titizlikle yaptığını aktaran Başkan Bozkurt, projeye ait dosyanın incelenmesi ve onaydan geçmesi için İBB'ye yollandığını belirtti. Buradaki sürecin ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş isteneceğini belirten Başkan Bozkurt, bakanlık onayının ardından dosyanın önündeki engellerin kalkacağını ifade etti. Bu süreçlerin sona ermeden projenin faaliyete geçemeyeceğini belirten Başkan Bozkurt, “Bir an önce evlerinize kavuşmanızı sizin kadar biz de istiyoruz. Arkadaşlarım, yaşadığınız mağduriyetin sona ermesi için aylardır özveriyle çalışıyor. Dosyayı belli bir aşamaya da getirdiler. Umuyorum ki bu süreç en kısa sürede tamamlanır ve evlerinize kavuşursunuz” dedi.

Konuya gösterdiği ilgi ve hassasiyetten dolayı Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür eden vatandaşlar, görüşmenin ardından Başkan Bozkurt ile hatıra fotoğrafı çektirdi.