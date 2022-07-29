Başkan Bozkurt, Moskova heyetini makamında ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Moskova Hükümet Bakanı Sergey Çeryomin'i ve heyetini makamında ağırladı. Bakan Çeryomin ve beraberindeki heyeti Esenyurt'ta ağırlamaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, Türkiye'nin Moskova ile geçmişten gelen yakın bir kültürü olduğunu vurgulayarak, “Birlikte güzel işler başaracağız” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Moskova Hükümet Bakanı Sergey Çeryomin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Moskova ve Esenyurt arasında yapılacak iş birlikleri üzerine görüş alışverişinin yapıldığı ziyarete, Bakan Çeryomin'in yanı sıra Yardımcısı Vyaçeslav Manuylov, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Anton Skvortsov, Uluslararası İlişkiler Dairesi Genel Müdürü Anastasiya Sibilyeva, Uluslararası İlişkiler Dairesi Uzmanı Alisa Baskayeva, Moskova Kenti Kültür Mirası Departmanı Başkan Yardımcısı ve Başarkeologu Leonid Kondraşev, Moskova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Vladimir Platonov, Başkan Yardımcısı Suren Vardanyan, Rusya Federasyonu İstanbul Ticaret Temsilciliği Yetkilisi Artur Leontyev, iş insanı Yazdan Kaya ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

“Rusya'nın desteğini unutmuyoruz”

Toplantı öncesinde misafirlerine Esenyurt'u tanıtan ve yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Bakan Sergey Çeryomin ve beraberindeki heyeti Esenyurt'ta ağırlamaktan çok mutlu olduklarını söyledi. “Birlikte hareket etmek için birçok nedenimiz var” diyen Başkan Bozkurt, “Bir tanesi tarihsel birlikteliğimiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Rusya'nın oynadığı rolü biliyoruz. 1917 yılından itibaren aldığımız desteği Atatürk'ün çocukları olarak unutmuyoruz. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman hafızamızdan silmeyeceğiz. Uzun zamandır iş birliği içinde olmak istiyorduk ve bugün bir araya geldik. Tecrübeyi ve birikimi paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Moskova ile iş birliği yapmamızın birçok olumlu sonuç doğuracağını biliyorum. Birçok değişik alanda da iş birliği yapmamız mümkün. Birlikte güzel işler başaracağız” şeklinde konuştu.

“Esenyurt'u ticaret merkezine dönüştürmek istiyoruz”

Esenyurt'un sahip olduğu sanayi ve ticaret hacmine dikkat çeken Başkan Bozkurt, “İlçemizdeki sanayi ve ticaret hacmi, Türkiye'nin yüzde 6'sını, İstanbul'un ise yüzde 27'sini oluşturmakta. Bu potansiyeli iyi değerlendirmek ve kentimizi bir üretim, lojistik ve ticaret merkezi haline dönüştürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esenyurt gelişim için tüm olanaklara sahip”

Başkan Bozkurt'un sunumunu büyük bir ilgiyle dinlediğini belirten Moskova Hükümet Bakanı Sergey Çeryomin, Esenyurt'un gelişim için tüm olanaklara sahip olduğunu söyledi. “Türkiye'nin milli hasılasının yüzde 6'sını burada üretiyorsunuz. Bu da çok güzel bir rakam” diyen Bakan Çeryomin daha sonra Moskova ve Rusya hakkında bilgiler verdi.

Esenyurt ve Moskova kardeş olacak

Görüşmenin ilerleyen bölümünde Esenyurt ve Moskova arasında yapılacak iş birliklerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Bozkurt ve Bakan Çeryomin, Esenyurt ve Moskova arasında kardeş belediye olma konusunda da fikir birliğine vardı.

Görüşmenin ardından Başkan Bozkurt, konuk Bakan Sergey Çeryomin'e Esenyurt Belediyesi kursiyerleri tarafından yapılan İstanbul haritası hediye etti. Bakan Çeryomin ise Başkan Bozkurt'a kahve fincanı takdim etti.