Başkan Bozkurt, sanayi kuruluşu temsilcilerini ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki birçok sanayi kuruluşunu bir araya getiren ESİDER, SANDER ve BEYSİAD başkanlarıyla bir araya geldi. Esenyurt iş dünyasının yurt dışı ile ticaret hacminin geliştirilmesi konusunun masaya yatırıldığı toplantıda birlik ve beraberliğe değinen Başkan Bozkurt: “Hepimiz ülkemize hizmet ediyoruz ve işlerimizi birbirine senkronize edersek ülkemize daha faydalı oluruz” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçenin ticari hacmini geliştirmek amacıyla Esenyurtlu sanayi kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla makamında toplantı gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Veysel Bal, Halis Şimşek, Hayrettin Babahan ve Ali Susuz'un yanısıra birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıya SANDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocasakal, ESİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emin Armağan Şakar ve BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Şahin katıldı. Toplantıda, Esenyurt'taki sanayicilerin sorunları, belediye ile koordinasyon halinde yapılması planlanan çalışmalar, Esenyurt iş dünyasının yurt dışı ile ticaret hacminin geliştirilmesi, Almanya ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Esenyurt'ta istihdam gibi konu başlıkları masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca Esenyurt Belediyesi tarafından yapılması planlanan İş ve İnsan Kaynakları Çalıştayı konusu da değerlendirildi.

“Bizim ortak akıl üretip birlikte hareket etmemiz lazım”

İlçeyi ticaretin merkezi yapma noktasında atılması gereken adımlara dikkat çeken Başkan Bozkurt, yurt dışı ticaret hacminin geliştirilmesi için ilçenin stratejik konumunun önemini vurguladı. “Türkiye ve Almanya ilişkilerini geliştirmek için Türkiye'ye gelen Alman Milletvekili Dr. Joe Weingarten'ı Esenyurtlu sanayicilerle buluşturduk. İki ülke arasındaki iş birliklerini ve Esenyurt'ta istihdam oluşturacak yatırımları görüşmeye devam ediyoruz” diyen Başkan Bozkurt: “Bizim, ortak akıl üretip birlikte hareket etmemiz lazım. Sorunlarımızı biz çözeriz. İstikrarlı büyümenin ön koşulu; sizlerin, bizlerin ve vatandaşlarımızın on yıl öncesini görmesini sağlamaktır. Esenyurt ticaret ve sanayinin merkezi olmalı, çünkü demir yolu, uluslararası kara yolu ve deniz yolu yanı başımızda” ifadelerini kulandı. Almanya ile ticari ilişkilerin bir fırsat olduğunu, Esenyurt'ta bir ticaret merkezinin olması ve bu ticari hacminin daha da geliştirilmesi gerektiğine değinen sanayiciler ise bir araya gelmekten memnun olduklarını belirterek Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

Toplantı, yapılması planlanan İş ve İnsan Kaynakları Çalıştayı konu başlıklarının görüşülmesinin ardından toplu olarak çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.