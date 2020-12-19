Başkan Bozkurt'tan ayağı kesilen Tunç'a moral ziyareti

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, futbol oynarken kaza sonucu ayağında ödem oluşan ve kemik tümörü nedeniyle ayağı kesilen Murat Tunç'u ziyaret etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, futbol oynarken yaşadığı kaza sonucu ayağında ödem oluşan ve kemik tümörü nedeniyle ayağı kesilmek zorunda kalan Murat Tunç'a moral ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt, ziyaretinde Tunç'un isminin yazılı olduğu 37 numaralı Beşiktaş formasını kendisine hediye etti.

“Biz yanındayız”

Ziyaretinde Tunç'a her türlü desteği vereceklerini söyleyen Başkan Bozkurt, “Biz elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Moralini yüksek tut. Biz elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Bu durumu mücadele ile aşacağız, biz yanınızdayız” ifadelerini kullandı.