Başkan Bozkurt'tan ilkokul öğretmenine sürpriz ziyaret

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kendisini okutan ilkokul öğretmeni Şencan Yıldırım'a 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sürpriz bir ziyaret yaptı. Yıllar sonra öğrencisini karşısında gören emekli öğretmen Şencan Yıldırım, büyük mutluluk yaşadı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kars Göle Merkez İlköğretim Okulu'nda 1972-1975 yılları arasında kendisini okutan öğretmeni Şencan Yıldırım'ı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Üsküdar'daki evinde ziyaret etti. Başkan Bozkurt'u karşısında görünce hem şaşıran hem de büyük bir sevinç yaşayan emekli öğretmen Yıldırım, yıllardır görmediği eski öğrencisine hasretle sarıldı.

“Her şey için minnettarım”

Bir buket çiçekle öğretmeninin elini öpen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Öğretmenim, üzerimde emeğiniz çok büyük, ne kadar teşekkür etsem eksik kalır. Öğretmenler Gününüzü kutluyorum, her şey için ama her şey için minnettarım, çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eski fotoğraflar duygusal anlar yaşattı

Daha sonra eski öğrencisine, fotoğraf albümünden ilkokul yıllarındaki fotoğraflarını gösteren Şencan Yıldırım, Başkan Kemal Deniz Bozkurt'un lider bir kişiliğe sahip olduğunu o yıllarda gözlemlediğini söyledi. Fotoğraf albümü ile 70'li yıllara geri dönen öğretmen Yıldırım ve Başkan Bozkurt, oldukça duygusal anlar yaşadı.

“Kemal liderlik vasfı olan bir çocuktu”

31 Mart seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanı seçilen eski öğrencisi Kemal Deniz Bozkurt ile büyük bir gurur duyduğunu vurgulayan öğretmen Şencan Yıldırım, Başkan Bozkurt'un o yıllarda da liderlik vasıfları ile öne çıktığını söyledi. Yıldırım, “Hani derler ya ‘Doğan ay doğuşundan bellidir' işte Kemal öyleydi. Her zaman çok beyefendi, tam bir lider, çok başarılı, çalışkan, hele arkadaşları tarafından çok sevilen bir öğrenciydi. Kemal o zamandan liderlik vasfı çok olan bir çocuktu. İlla lider olmalıydı o. İyi bir lider olacağına ben o zamandan inanırdım. Ben öğrencilerimi vasıflarına göre değerlendirir ona göre yön vermeye çalışırım ama Kemal'im kendi yolunu çizmiş gibiydi” şeklinde konuştu.