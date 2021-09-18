Başkan Bozkurt'tan sel bölgesine dayanışma ziyareti

Kastamonu ve Sinop'ta esnaf ve vatandaşlarla temas kuran Başkan Bozkurt, bir tır yaşam malzemesi desteğinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sinop ve Kastamonu'da, 11 Ağustos tarihinde etkili olan yağış sonrasında sel afetinin yaşandığı bölgelere giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Sel afetinin etkili olduğu Kastamonu ve Sinop'a ihtiyaç duyulan bir tır yaşam malzemesi desteğinde bulunan Başkan Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Güneysu ve Veysel Bal ile birlikte bölgede 4 gün süreyle bir araya geldi. Başkan Bozkurt, ilk olarak sel faciasının yaşandığı Kastamonu'nun Azadavay ilçesinde CHP İlçe Başkanlığını, Milletvekili Hikmet Erbilgin ile birlikte ilçe esnafını, ilçe kaymakamlığını ve Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'i ziyaret etti. İnebolu ilçesinde afet bölgesini inceleyen Başkan Bozkurt, ilçe esnafı ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Bozkurt'a ziyaretleri sırasında Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP İnebolu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve CHP İnebolu İlçe Başkanı Cemal İlyasoğlu da eşlik etti.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'a da dayanışma ziyaretinde bulunan Başkan Bozkurt, ziyaretlerini Sinop'un Ayancık ilçesinde sürdürdü. Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya'yı, CHP İl Başkanı İnan Savaş Yüksel ve İlçe Başkanı Naci Demiray'ı ziyaret eden Başkan Bozkurt, Ayancık'ta afet bölgesini inceleyerek vatandaşlarla temas kurdu. Başkan Bozkurt, son olarak CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel'i, Sinop Belediye Başkan Vekili Hüseyin Minoğul ve Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Yılmaz'ı ziyaret ederek bölgeden ayrıldı.