Başkan Çağırıcı "altın kızlar"ı makamında ağırladı

Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi'nin engelli milli sporcuları 1 altın, 4 gümüş, ve 2 bronz toplamda 7 madalya ile yurda döndü. Altın kızları makamında ağırlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı gurur duyduklarını söyledi.

30 Mayıs-7 Haziran arasında Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi milli sporcuları 1 altın, 4 gümüş, ve 2 bronz toplamda 7 madalya ile yurda döndü. Turnuvada T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan engelli Zübeyde Süpürgeci, 16,83 lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olup altın madalya kazanmıştı. Toplamda Zübeyde bir altın bir gümüş, Hamide Doğangün 3 gümüş ve Zeynep Acet de 2 bronz madalya kazanmıştı. Yurda dönen altın kızları Bağcılar Belediyesi Lokman Çağırıcı tebrik etti, makamında ağırladı.

“Daha çok Hamide ve Zübeydele'ler yetişecek”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı gurur duyduklarını dile getirerek, “Bağcılar Belediyesi bedensel engelli atletizm takımımız Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabarttı ben sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Avrupa Şampiyonasında derece alan başarılı olan sporcularımız ara vermeden hızlı bir kamp sürecine girecekler 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Eylül ayında ülkemizi temsil edecekler kendilerinden orada da madalya bekliyor, tebrik ediyorum. Büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum, onların başarısı aynı zamanda diğer engelli kardeşlerimiz için de bir rehabilitasyon durumunda kendilerine özendiriyorlar. Bundan sonraki süreçte bu başarılar neticesinde daha çok Hamide ve Zübeyde'lerin yetişeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Gururluyum”

Avrupa Şampiyonu engelli sporcu Zübeyde Süpürgeci, Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydederek,” Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Atletizm Kulübü'nde milli sporcuyum 9 yıldır bu sporu yapıyorum Avrupa Şampiyonu oldum bu yıl tekrarladım çok mutluyum. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya ve antrenörüme teşekkür ediyorum. Şampiyona rekoru kırdım çok güzel bir çıkış yapıp bitirdim orada İstiklal Marşımızı okuttuk çok mutluyum” dedi.

“Olimpiyatlarda kürsüyü hedefliyorum”

Engelli sporcu Hamide Doğangün ise, “2008 yılından beri sporun içindeyim Dünya, Avrupa şampiyonluk derecem var, Avrupa 2.liği ve Dünya 3.lük derecem var. 400 metre Dünya 3. Oldum. Polonya'da 100 metrede Avrupa 2. Oldum Tokyo öncesi iyi bir tecrübe oldu orada kürsüyü hedefliyorum göreceğim” diye konuştu.