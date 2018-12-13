Başkan Çağırıcı, Bağcılarlı üçüzleri ziyaret etti

Aileyi tebrik eden başkan Çağırıcı Arda, Azra ve Aras isimli bebeklere çocuk bakım seti hediye etti.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde oturan Mehmet ve Fatma Özel çiftinin üçüzleri 2 ay önce sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. İlçede yeni doğan bebeklerin hediyelendirildiği “Hoş geldin Bebek” projesi çerçevesinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dün akşam çifti evinde ziyaret etti. Çağırıcı'ya AK Parti İlçe Başkan İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da eşlik etti.

“Çocuklarımız yarınlarımızın teminatı, yaşama sevincimizdir”

Çifti tebrik eden Çağırıcı, Arda, Azra ve Aras ismi verilen üçüzleri sevdikten sonra onlarla fotoğraf çekildi. Çağırıcı, içinde havludan beze kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu bakım setini aileye hediye etti. Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Çağırıcı, “Çocuklarımız yarınlarımızın teminatı, yaşama sevincimizdir. Onların sağlıklı bir hayat sürmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizlerin vazifesidir. Özel ailesinin bu güzel yavrularına sağlıklı, mutlu, hayırlı bir ömür diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel ailesi de Çağırıcı, Öztürk ve Yılmaz'a teşekkür etti.