Başkan Çağırıcı gençlerle E-Spor Merkezi'nin temelini attı

Dijital çağının sporu olarak tanımlanan E-spor alanında oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Bağcılar Belediyesi E-Spor Merkezi'nin temeli atıldı. İçinde sosyal donatıların da bulunduğu ve bu yıl içinde bitirilmesi beklenen modern tesisin temel atma programına gençler büyük ilgi gösterdi.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve bu yönde çalışmalara imza atan Bağcılar Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalar neticesinde Yavuz Selim Mahallesi'nde yapılacak olan E-Spor Merkezi'nin temel atma töreni düzenledi. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bağcılar gençlerin çok şanslı olduğu bir ilçe. Hem yerel yönetimin hem devletin gençler adına ciddi yatırım yapıldığı bir ilçe. Gençlerimizi burada İnşallah bilgisayar oyunlarıyla birlikte yazılım ve sanal dünyayla ilgili daha fazla alt yapı oluşturmasını gönülden temenni ediyorum” dedi.

"Gençlerimize hayırlı olsun"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak ise: “Sosyal belediyecilikte Bağcılar, bayrağı layıkıyla taşıyan bir ilçemiz. Gençlerimizin gönlünü fethedecek bir projeye bir adım atmış oluyoruz. İnanıyorum ki burası İstanbul'un en büyük E-spor merkezi olacak” dedi. Bağcılar gençliği için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da: “Burası çok farklı bir yer olacak. İçinde gerek salonları gerek sosyal imkanları ve müsabakaların yapılacağı alanlarıyla Türkiye'de en modern tesislerden bir tanesini burada inşa ediyoruz. Yarınımız olan gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu. AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ise: “Gençlerimizin hayallerini biz gerçekleştiriyoruz. Siz tasarlayın biz yapalım” dedi.

Modern bir tasarıma sahip

Konuşmaların ardından sahneye çıkan gençler, protokol üyeleri ile birlikte E-Spor Merkezi'nin temeline ilk harcı attı. Gençlerin yoğunlukta olduğu temel atma törenine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, meclis üyeleri ile muhtarlar da katıldı.

Bu yıl içinde bitirilmesi beklenen iki katlı E-Spor Merkezi'nde 162 kişilik yarışma salonu, takım ve koç odaları, canlı yayın odası, oyun tanıtım ve oyun satış alanı, etkinlik alanı, fuaye alanı, kafeterya, idari ve teknik birimler bulunuyor. Modern bir şekilde tasarlanan binada profesyonel e-spor oyuncularının eğitimi ve ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılabilecek.