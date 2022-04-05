Başkan Çağırıcı, öğrencilerle iftar yaptı

Gençlerle sohbet eden Çağırıcı, “Bu ülkenin yarını olan sizlere çok büyük görevler düşüyor. Siz üzerinize düşeni yapın biz her zaman her koşulda yanınızda olacağız” dedi.

Toplumun her kesimiyle birlikte Ramazan ayının bereketini paylaşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dün lise öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu. Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bağcılar Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bağcılar Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği iftara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da eşlik etti.

Bu güzel tablo sürekli olacak

İftar öncesi öğrencilerle sohbet eden Çağırıcı, onların istek ve sorunlarını da dinledi. Gençlerle aynı sofrada iftar yapmanın sevincini yaşadığını ifade eden Çağırıcı, “Bu ülkenin yarını olan sizlere çok büyük görevler düşüyor. Siz üzerinize düşeni yapın biz her koşulda yanınızda olacağız. Mübarek Ramazan'ın güzelliğini, maneviyatını bu akşam öğrencilerimizle beraber paylaşıyoruz. İnşallah bu güzel tablo sürekli olacak. Ramazan ayı boyunca her gün farklı öğrencilerimizle iftar yapacağız” dedi.