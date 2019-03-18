Başkan Çağırıcı: "Siz insanları güzelleştiriyorsunuz, biz de şehirleri güzelleştiriyoruz”

Samimi bir havada geçen toplantıda Çağırıcı, “Siz insanları güzelleştiriyorsunuz, biz de şehirleri güzelleştiriyoruz” dedi.

İstişare kültürünü göreve geldiği günden beri aralıksız sürdüren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede hizmet veren erkek ve kadın kuaförlerle bir araya geldi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltılı programa kuaförler yoğun ilgi gösterdi.

“Sizler vatandaşla birebir diyalog halindesiniz”

Kuaförlerin halkın nabzını yakından tuttuğunu dile getiren Çağırıcı, “Sizler insanı güzelleştiriyorsunuz, biz de şehirleri güzelleştiriyoruz. Ayrıca sizler vatandaşla birebir diyalog halindesiniz. Birçok konuda sohbet ediyor fikir alışverişi yapıyorsunuz. Kimi zaman Türkiye gündemini konuşuyor kimi zaman da dertleşiyorsunuz. Dolayısıyla vatandaşımıza aktaracağınız şeyler çok önemli” dedi.

Hijyen kurallarına dikkat çeken Çağırıcı, bu konuda çok hassas olduklarını ve denetimlerinin sürdüğünü belirtti. Toplantıda söz alan kuaförler de sıkıntılarını ve sorunlarını anlatıp çözüm istedi.