Başkan Çalık, muhtarları kahvaltıda ağırladı

Beylikdüzü'nde bulunan muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Beylikdüzü Belediyesinin düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede hizmet veren muhtarları kahvaltıda ağırladı. Muhtarların eksiksiz katılım sağladığı programa Başkan Mehmet Murat Çalık, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Muhtarlar ile birlikte çalışmaktan ve aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten protokol üyelerinin ortak düşüncesi, Beylikdüzü'nde muhtarlar ile uyum çalıştıkları ve bu konuda oldukça şanslı bir ilçe oldukları oldu.

"Beylikdüzü'nü yaşamın en iyi merkezi haline getirmek için yola çıktık"

Başkan Çalık konuşmasında, “Vatandaşlarla ilk temasın olduğu, katılımcı demokrasinin gelişmesinin en önemli adımı muhtarlık müessesesi. Biz o açıdan çok şanslı bir ilçeyiz, çünkü Beylikdüzü'nde uyumlu bir muhtarlık yapılanması var. Vatandaşla olan o ilk temas ve ilk buluşmanın Belediye üzerine yansıması, vatandaşa hizmetin götürülmesi, katılımcı demokrasi açısından çok önemli. Onun için iyi ki varsınız ve iyi ki bu süreçte vatandaşa hizmet götürmek için birlikte çalışıyoruz. Biz Beylikdüzü'nü yaşamın en iyi merkezi haline getirmek için yola çıktık. Bunu yaparken sizlerden alacağımız geri dönüşler ve sizlerin bizlere söyleyeceklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hep işbirliği içerisinde çalıştık. Bundan sonraki hedefimiz de kimseyi ayrıştırmadan, partiler üstü bir anlayışla bunu bir adım ileriye taşımak olacaktır” dedi.

Beylikdüzü Muhtarları Dernek Başkanı Yakuplu Mahallesi Muhtarı Yüksel Kol ise Beylikdüzü muhtarları adına yaptığı konuşmasında, Beylikdüzü Belediyesinden tam hizmet aldıklarını belirterek teşekkür etti. Program sonunda Çalık muhtarlara, günün anlam ve önemine ilişkin hediyeler takdim etti.