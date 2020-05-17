Başkan Çalık özel bireyleri unutmadı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle evlerde geçirilen 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda özel gereksinimli bireyleri unutmadı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alan öğrencileri ziyaret etti. Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sosyal hayattan uzaklaşan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Başkan Mehmet Murat Çalık'ı karşılarında gördüklerinde duydukları memnuniyeti dile getirdi. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer ve Engelsiz Yaşam Birimi Sorumlusu Fatma Karasuç ile birlikte vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Çalık, öğrencilere pasta ve bayrak hediye etti.

“Sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok”

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle, zorunlu olarak evlerinden çıkmayan özel bireyler ve aileleriyle bu süreçte ziyaretlerin yanı sıra sık sık görüntülü konuşma da gerçekleştiren Başkan Çalık salgının sona ermesinin ardından eğitimlerin yeniden merkezde verilmeye başlanacağını belirtti. Renkli görüntülere sahne olan ziyaretler sırasında Yaşam Vadisi'ni hiç görmeyen bir çocuğa pandemi sürecinin ardından birlikte gitme sözünü veren Başkan Çalık, “Sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Biraz anlayış ve biraz farkındalık mutlu olmaya yeter” ifadelerini kullandı.