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Başkan Çalık ve gençler online konserde Gençlik Marşı'nı seslendirdi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu’nun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Marşı’nı seslendirdiği online konser büyük beğeni topladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Marşı'nı seslendirdiği online konser büyük beğeni topladı.


Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu online konser verdi. Koro ve orkestra üyelerinin evlerinden enstrümanlarıyla katılarak 19 Mayıs Gençlik Marşı'nı Başkan Çalık ile seslendirdiği konserde sağlanan uyum da dikkat çekti. Başkan Çalık, koro ve orkestranın online konseri beğeni topladı.

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