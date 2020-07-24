Başkan Çebi, 21 mahalle muhtarıyla canlı yayında buluştu

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ‘Konuş Küçükçekmece, Kemal Başkan Dinliyor' adlı programda vatandaşların ve mahalle muhtarlarının sorularını yanıtladı.

Canlı yayına konuk olan 21 mahalle muhtarı, vatandaşların talep, istek ve beklentilerini ileterek, öneri ve görüşlerini dile getirdi. Muhtarlar, Başkan Çebi'ye pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlardan dolayı teşekkürlerini iletti. Gelen sorular üzerine ilçede kurulan pazarların sebep olduğu trafik sorununu yılsonuna kadar kontrol altına alacaklarını dile getiren Başkan Kemal Çebi, “Bu sorunları çözerken amacımız pazardan alışveriş yapanı, orda ikamet edeni, esnafı ve oraya yola düşen vatandaşı mağdur etmeden bir çözüm yolu bulabilmek. Bazı mahallelerimiz kapalı pazar yerlerine kavuşacak. Fiziki imkanları el vermeyen mahallelerimizde ise güzergah değişiklikleri yaparak ve küçültmeye giderek, ilçemizde kurulan 22 pazarımızı yıl sonuna kadar kontrol altına alacağız” dedi.

“Bu konunun peşini bırakmam”

Geçtiğimiz günlerde ilçede yaşanan hayvan ölümleriyle ilgili yöneltilen soruları yanıtlayan Başkan Kemal Çebi, yaşanan hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Emniyet, savcılık ve kaymakamlıkla birlikte bu konunun üzerine gidiyoruz. Konuyla ilgili görüntülerde bir hanımefendi belediye aracından bahsediyor. Orada bir kamera var, görüntülerini izledim. Bizim aracımız oradan bir defa geçmiş. İddianın aksine, bu araç o alanda durmamış ve de ineni bineni yok. Hanımefendi arabanın içinde Müslüm vardı diyor, bu arkadaş o gün orada çalışmıyor. Kimseyi peşinen suçlayamam ama şu bilinsin ki, bu konunun peşini asla bırakmayacağım. Neticelendirip, gerekeni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“Türkiye'nin en modern hayvan tesisini Küçükçekmece'ye kazandıracağız”

Başkan Kemal Çebi, Küçükçekmece'ye Türkiye'ye örnek olabilecek bir tesis kazandıracaklarını belirterek, “Bir belediye başkanı olarak hayvanları ve canlıları çok seviyorum ve onlarla ilgili üzerimize düşen vazifelerin farkındayız. İddia ediyorum, açacağımız tesis, Türkiye'nin en modern merkezi olacak. Röntgen cihazları, MR cihazlarıyla, tüm donanımıyla her şeyi düşünülmüş bir merkezi ilçemize kazandıracağız” dedi.