Başkan Çebi, festival öncesi sporcularla buluştu

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde Atakent Menekşe Parkı'nda düzenlenecek olan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Spor Festivali öncesi Başkan Çebi, sporcularla buluştu.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Spor Festivali, İstanbul çapında toplam 700'ü aşkın sporcunun katılacağı 3x3 sokak basketbolu, plaj voleybolu ve ayak tenisi branşlarında turnuva maçları düzenlenerek, vatandaşların hem eğlenecekleri, hem de spor yapabilecekleri bir ortam atmosfer oluşturulacak. Bu turnuvaların yanı sıra festival alanında çeşitli oyun grupları, sıcak hava balonu gibi etkinlikler gün boyu devam edecek. Spor Festivali alanda yapılacak radyo yayını ve ünlü müzik grubu PİNHANİ konseriyle son bulacak. 7-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve birbirinden renkli etkinlikleri sahne olacak festival öncesi Başkan Çebi, sporcularla buluştu.

“Festivalimizi 7'den 70'e herkesin izleyeceği kanaatindeyim”

Toplantıda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Günümüzde spor insanların salt fiziksel ve ruhsal gelişimi için yapılan bir aktivite olmanın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Zaten bizim de bunu oraya taşıma gibi bir görevimizin de olması gerektiği kanaatindeyim. Bireyin ve toplumun sağlıklı gelişimi kolektif düşünme ve davranma becerisi dayanışma kültürünün yaygınlaşarak güçlenmesi için de katkı sunmaktadır. Spor bizi bu bağlamda ve bu ideal kültürel ve sportif çalışmalarımızda kent kültürünü yeniden inşa etmek için çalışıyor. Dayanışma ve kolektif de ruhunu güçlendirmek amacıyla oluşturduğumuz projeleri yaşama geçirmeye çalışıyoruz. İstanbul çapında 700'ü aşkın sporcunun katılacağı bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın heyecan içindeyiz. Tekrar edince kendisi de söyledi, sokak basketbolu, plaj voleybol ve ayak tenisi branşlarının yanında birçok eğlenceli etkinlikler ile Küçükçekmecelilerle bir arada olacağız. Festivalimizi 7'den 70'e herkesin izleyeceği kanaatindeyim” dedi.