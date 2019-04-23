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Başkan Çebi, koltuğunu Utku Güngör'e devretti

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4’üncü sınıf öğrencisi Utku Güngör’e devretti.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi Utku Güngör'e devretti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Küçükçekmece TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu öğrencileri Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'yi makamında ziyaret etti.



“Dünyada başka çocuk bayramı yok”


Öğrencilerle uzun süre sohbet eden Başkan Çebi, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Utku Güngör'e bıraktı. Güngör yapacağı icraatları sıraladığı konuşmasında, “ Çocuklar, hayvanlar ve trafikle ilgili projelerim var. Yeşil alanların artırılmasını istiyorum. Bu anlamda, halı sahaların beton değil çimden yapılmasını, hayvanların parayla satılmamasını, İstanbul'da toplu ulaşımın artırılmasını, şahsi araçların daha az kullanılmasını sağlayacağım. Sınıflardaki öğrenci sayısını da azaltmak için çalışacağım” dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Dünyada çocuklara hediye edilen başka bir bayram daha yok. Bu anlamda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.



Küçükçekmece'de devam eden kutlamalar kapsamında Küçükçekmece Belediye Başkanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşları tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bayramlaşma gerçekleştirildi. Kutlamalar, Sultan Alparslan İlkokulu'nda devam etti. Kutlamalara ilçe protokolünün yanı sıra yüzlerce öğrenci ve ebeveyn katıldı. Okul öğrencilerinin hazırladığı 23 Nisan konulu gösteriler ilgiyle izlenirken, Makedonya'dan misafir olarak gelen halk oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı.

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