Başkan Çebi, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Küçükçekmece Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da yapılan toplantıda Başkan Çebi, mahalle muhtarlarının sorun, görüş ve önerilerini dinledi.

Muhtarların, doğru ve kalıcı hizmetlerin halka ulaştırılması yönünde önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Başkan Çebi, “Muhtarlarımız mahallelerimizdeki sorunların çözümünde aracıdırlar. Seçim propagandası süresince bunu sürekli olarak dile getirdim. Herkese eşit hizmet öncelikli olmalıdır. Benim ve sizlerin dünya görüşü ne olursa olsun, en büyük projemiz ‘insana hizmet'tir. Muhtarın öncelikli görevi ve projesi ise yaşadığı mahalleye hizmeti ‘istemek' olmalıdır. Hizmetleri kendi cebimizden yapmıyoruz. Vergilerle yapılıyor. Farklı fikirlerin yaşayabildiği ortamları hazırlamak ve demokrasiye katkıda bulunmak esastır. Bütün mahallelerin ortak sorunları fazla olmayabilir. Çünkü her mahallenin meseleleri de farklıdır. Bu anlamda havuzu genişleterek, herkesin fikirlerini alarak yoluma devam etmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Kemal Çebi, toplantıda, görüş ve önerilerini dile getiren mahalle muhtarlarının sorularını da yanıtladı. Sorunların yerinde inceleneceğini ifade eden Çebi, doğru hizmetler yapmak adına muhtarlarla sık sık bir araya geleceğinin altını çizdi.