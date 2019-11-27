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Başkan Çebi'den Başkan Akpolat'a iade-i ziyaret

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a iade-i ziyarette bulundu.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a iade-i ziyarette bulundu.


Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve beraberindeki heyet Kasım ayı başındaki olağanüstü seçimli kongrede Beşiktaş'ın 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi'yi Vodafone Park'ta ziyaret etmişti. Başkanlar, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak kulüp ve belediye arasındaki işbirliğinin her zaman devam edeceğini belirtti. Görüşmede iki kurum arasında yeni projeler üretilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.


Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Akpolat şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin gururu olan Beşiktaş kulübümüzün saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Kulübümüzün daha iyi günlere kavuşması için omuz omuza mücadele etmeye sözümüz var, tutacağız.''

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