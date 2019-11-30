İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çebi'den divana sakinlik uyarısı

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında üyelerden Haluk Karakurt’un yaptığı konuşma sonrasında üyeler arasında gerginlik çıktı.

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında üyelerden Haluk Karakurt'un yaptığı konuşma sonrasında üyeler arasında gerginlik çıktı. Kürsüye çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi, üyelere seslenerek sakinlik çağrısında bulundu.


Beşiktaş'ın 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısında söz alarak kürsüye gelen Haluk Karakurt'un Divan Başkanı hakkında yaptığı açıklamalar salonda tepki gördü. Divan kurullarını konuşmasında istifaya davet eden ve Divan Başkanı hakkında iddialarda bulunan Karakurt'a konuşması sırasında salonda bulunan üyeler protesto etti. Karakurt kürsüden indikten sonra tepkilerin dinmemesi sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi, mikrofona gelerek, "Rica ediyorum. Biraz sakinleşelim. Bu divan başka boyuta geçiyor. Gereken cevaplar verilir. Siz taraf olmayın. Divan başkanın gücü yeter bunlara. Bir yanlışlık yapılmışsa, cevap verilecektir. Biz konuşma ve cevap verme hakkına tecavüz etmeyelim. Kendimi kötü hissetmeye başladım" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.