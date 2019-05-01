Başkan Çebi'den personele 1 Mayıs ziyareti

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, belediye personelinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin tüm birimlerini ziyaret ederek, personelle bir araya gelen Kemal Çebi, personelin bayramını tebrik etti.

“Alın terinin ve emeğin yanındayız”

1 Mayıs'ın işçilerin hak arayışlarının simgesi olduğuna dikkat çeken Başkan Çebi, “Alın teri ve emeğin en yüce değer olduğunu biliyorum. Bizimle birlikte Küçükçekmece'ye hizmet eden tüm yol arkadaşlarımızın da emeğin ve alın terinin yanında olduğumuzu bilmesini istiyorum. İşçilerimizin hak arayışı her zaman insanlığı ileriye taşıyan bir mücadele olmuştur. Bu anlayışla ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde üretime katkı sağlayarak, var gücüyle çalışan tüm işçilerimizin bayramını tebrik ediyorum. 1 Mayıs'ın, demokrasi ve kardeşlik içerisinde, bahara yakışır bir şekilde kutlanmasını temenni ediyorum” diye konuştu.