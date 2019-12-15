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Başkan Çebi'den takıma destek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ümraniye’ye giderek teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek başarı diledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ümraniye'ye giderek teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek başarı diledi.


Göreve geldiği 20 Ekim'den bu yana Beşiktaş'ın bütün lig maçlarından önce Ümraniye'ye giderek takımla birlikte yemek yiyen ve teknik ekiple görüşen Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde de alışkanlığından vazgeçmedi ve Ümraniye'nin yolunu tuttu. Futbolcularla bir araya gelen ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla sohbet eden Başkan Çebi, takımla birlikte yemek yedikten sonra, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a geldi.

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