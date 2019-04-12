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Başkan Çebi'den tebrik çiçeği yerine "bağış" çağrısı

Küçükçekmece’nin yeni Belediye Başkanı Kemal Çebi, kendisini tebrik için çiçek göndermek isteyenlerin bağış yapmasını istedi.

Küçükçekmece'nin yeni Belediye Başkanı Kemal Çebi, kendisini tebrik için çiçek göndermek isteyenlerin bağış yapmasını istedi.


31 Mart yerel seçimlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanı seçilen Kemal Çebi, kendisini tebrik için çiçek göndermek isteyenlerden Türkiye Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Türk Eğitim Vakfına (TEV) bağışta bulunmalarını istedi. Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamayı düşünen değerli dostlarımı belirttiğim sivil toplum kuruluşlarından birine bağış yapmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

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