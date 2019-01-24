Başkan Çelikbilek din adamlarıyla veda yemeğinde bir araya geldi

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz bölgesinde görev yapan din adamlarına belediye başkanlığının son dönemi olması sebebiyle bir veda yemeği düzenledi. İstanbul Beykoz İBB Sosyal Tesisler'inde düzenlenen yemekte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Beykoz İlçe Müftüsü Ali Efe söz aldı. "Beykoz Belediyesine müteşekkirim'' diyen Efe, başta belediye başkanı olmak üzere camilere yardımını esirgemeyen tüm yardımsever vatandaşlara ve camilerde görev yapan din adamlarına minnettarlığını iletti. İlçe Müftüsü Ali Efe'nin ardından kürsüye çıkan Başkan Çelikbilek, görev yaptığı tüm zaman boyunca din adamlarından memnuniyetini dile getirerek, camilere olan hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkanlığı dönemince belediyenin kapılarının hiçbir zaman Beykoz halkına kapalı olmadığını söyleyen Çelikbilek, "İsteyen istediği zaman belediyeyi ziyaret edebilir. Hatta merak edenler gelip belediyenin içinde yaptığımız icraatları görebilir" dedi.

Siyaset hayatının aktif olarak son bulduğunu belirten Çelikbilek, "Ben bir siyasetçiyim, bir siyasi düşüncem var. Siyasi düşüncemin bu ülkenin ve bu insanların teminatı olduğuna inandığım için hayatımı aynı yolda devam ettireceğim'' ifadelerini kullandı.